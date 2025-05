Epic Gamesは、5月16日(日本時間)より「Epic Games Store メガセール 2025」を開始した。

セールでは、『グランド・セフト・オート V Enhanced』、『Alan Wake 2 - デラックスエディション』、『The Lord of the Rings: Return to Moria』など、対象のゲームコンテンツを最大75%オフで提供。期間は5月16日から6月13日0時(日本時間)まで。セール期間中は無料ゲームの提供や、『Fall Guys』のコスチューム「デジ」などゲーム内コンテンツのプレゼントも用意する。

さらに、今回は、Epic報酬の還元率を従来の5%から20%に大幅アップ。Epicの決済システムを利用したすべてのストア購入が対象で、この特典は8月31日まで適用される。Epic Games Storeを通じて配信されている他社タイトルも対象。加えて、『Fortnite』『Rocket League』『Fall Guys』のゲーム内購入においても、Epicの決済を利用すれば常時20%還元を受けることができる。