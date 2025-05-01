楽天モバイルが、モバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を1円で購入できるキャンペーン「Rakutenオリジナル製品1円」を開始した。Rakuten最強プランの申し込みと同時に購入すると1円に割り引かれる。キャンペーン終了日は未定。

Rakuten WiFi Pocket Platinumは、プラチナバンド(700MHz帯)に対応したモバイルWi-Fiルーター。通常価格は10,820円だが、Rakuten最強プランの申し込みと同時に購入すると端末代金が10,819円引きとなり、1円で購入できる。割引の適用は1人1台まで。

Rakuten WiFi Pocket Platinumは4G通信に対応し、最大16台のデバイスを同時接続して使える。本体に画面を備え、画面に表示するQRコードを読み取るだけでスマホなどが接続できる。最大通信速度は受信時150Mbps、送信時50Mbps。SIMカードサイズはnanoSIM。

Rakuten WiFi Pocket Platinum

容量約2,440mAhのバッテリーを備え、連続待受時間は約260時間、連続通信時間は約10時間。本体サイズは約65×96.5×15.3mm、重さは約104g。