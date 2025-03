インディーゲームパブリッシングブランドのPLAYISMは、KOTAKE CREATEが開発を手掛けるウォーキングシミュレーター『8番出口』のiOS版を3月28日に配信開始した。価格は400円。Android版も順次配信を開始する予定だ。

『8番出口』は日本の地下通路や、リミナルスペース、バックルームなどにインスパイアされた短編ウォーキングシミュレーター。異変を見つけたらすぐに引き返し、異変がなければそのまま進む。8番出口から外に出ることができればクリアだ。これまで全世界累計販売本数140万以上を記録している。

© KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.