PLAYISMは、KOTAKE CREATEが開発を手掛ける『8番出口』のNintendo Switch版を2024年4月17日に配信開始した。価格は470円。

『8番出口』は、異変を探して地下通路からの脱出を目指すゲーム。ルールは簡単で、異変を見つけたらすぐに引き返し、異変がなければそのまま進むだけ。

異変が起きるのは、壁にある広告や、通行人のおじさん、汚れ、音などさまざま。正解を選べば0番出口から数字が1つずつ上がっていく。間違えてしまうと、0番出口からやり直しになる。無事に8番出口にたどり着ければクリアだ。

8番出口 [Indie World 2024.4.17]

