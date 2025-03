PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Spring Sale」が開催中だ。期間は第一弾が2025年3月26日から4月9日まで、第二弾が2025年4月9日から4月23日まで。第二弾開始のタイミングで、セール対象商品が追加更新される。なお、セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる。

「Spring Sale」では、『ELDEN RING PS4 & PS5』を40%オフの5,544円で、『Stellar Blade』を25%オフの6,735円で、『Rise of the Ronin デジタルデラックス版』を34%オフの6,586円で、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』を40%オフの5,214円で、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を30%オフの6,914円で販売するなど、対象のタイトルを最大75%オフで提供する。