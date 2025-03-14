日本エイサーは3月14日、Meteor Lake-Uシリーズを搭載したノートPC「Swift Lite」シリーズを発売した。14インチ（Swit Lite 14）または16インチ（Swift Lite 16）の2機種を用意し、Amazon.co.jpおよびAcer公式オンラインストアで取り扱う。価格はオープン。構成はモデルにより異なり、店頭予想価格は149,800円～219,800円前後の見込み。
「Swift Lite」シリーズは、Intel Core Ultraプロセッサ シリーズ1（Meteor Lake-U）を搭載した薄型軽量の14型／16型ノートPC。ディスプレイはアスペクト比16:10で、解像度は1,920×1,200ドット。14型の「Swift Lite 14」では本体の重さが約990gと軽量で、厚みも15.4mmに抑えられている。
NPUを内蔵したCore Ultraプロセッサ シリーズ1の採用により、Windows Studio エフェクトの背景効果や自動フレーミングといったAI機能を利用可能。キーボードにはCopilotキーを装備し、インタフェースはUSB Type-C（3.2 Gen1）×2、USB Type-A（3.2 Gen1）×1、HDMI×1、オーディオジャックなどを搭載する。
ラインナップは下記の通り。なお14インチのCore Ultra 7 155U搭載モデル「SFL14-54M-F76Y」のみ2月14日に発売済みだ。
Amazon・Acer公式オンラインストアの販売モデル
|シリーズ
|型番
|CPU
|メモリ
|ストレージ
|液晶
|Microsoft Office
|発売日
|Swit Lite 14
|SFL14-54M-F76Y
|Core Ultra 7 155U
|16GB
|512GB SSD
|14インチ WUXGA（1,920×1,200ドット）IPS、非光沢
|なし
|2月14日
|SFL14-54M-F56Y
|Core Ultra 5 115U
|3月14日
|Swift Lite 16
|SFL16-51M-F56Y
|16インチ WUXGA（1,920×1,200ドット）IPS、非光沢
ヨドバシカメラ、ビックカメラグループほか量販店の販売モデル
|シリーズ
|型番
|CPU
|メモリ
|ストレージ
|液晶
|Microsoft Office
|発売日
|Swit Lite 14
|SFL14-54M-F56Y/F
|Core Ultra 5 115U
|16GB
|512GB SSD
|14インチ WUXGA（1,920×1,200ドット）IPS、非光沢
|あり
|3月14日
|Swift Lite 16
|SFL16-51M-F56Y/F
|16インチ WUXGA（1,920×1,200ドット）IPS、非光沢