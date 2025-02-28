FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは、HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』プレイ推奨PCの販売を開始した。GPUにGeForce RTX 4060 Laptopを搭載する16型(QHD解像度)のゲーミングノートPCだ。価格は税込264,800円。
新製品は同社ノートPC、FRONTIER XNシリーズの新モデル「FRXNM714/D3」。HD-2D版『ドラクエIII』において、スクウェア・エニックスの動作推奨基準を満たしたゲーミングノートPCだ。CPUにインテルのCore Ultra 7 155H、GPUにNVIDIAのGeForce RTX 4060 Laptopを搭載することで高水準のゲーム性能を実現している。ディスプレイはQHD解像度(2560×1600ドット)の144Hz液晶。
ほか、「FRXNM714/D3」の主な仕様は以下の通り。
OS：Windows 11 Home 64bit版
CPU：Core Ultra 7 155H
メモリ：32GB(16GB×2)
SSD：1TB M.2 NVMe
GPU：GeForce RTX 4060 Laptop 8GB
無線：IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n対応 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
画面：16型 非光沢 QHD(2560×1600ドット) リフレッシュレート144Hz
サイズ/重量：約W358×D257×H22.6mm/約2.0kg
バッテリー動作時間：約6時間18分(動画再生時)/約10時間47分(アイドル時)、JEITA 測定法 3.0
保証；1年間無償修理
価格：税込264,800円