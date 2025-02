PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Deal Maniaセール」が開催中だ。期間は2025年3月12日まで。

「Deal Maniaセール」では、『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』を50%オフの3,245円で、『ユニコーンオーバーロード PS4&PS5』を35%オフの5,705円で、『ペルソナ3 リロードPS4&PS5』を50%オフの4,840円で、『The Last of Us Part II Remastered』を20%オフの4,384円で販売するなど、対象のコンテンツを最大80%オフで提供する。