『オーバーウォッチ2』にクラシックモード第2弾、即蘇生マーシーやDPSドゥーム登場

Blizzard Entertainmentは2月5日、提供中のヒーローシューター『オーバーウォッチ2』において「オーバーウォッチ:クラシック」モード第2弾となる「マーシー・メタ2017」をリリースした。懐かしい環境でプレイできるようになっている。

今回リリースされるのは主に2017年に展開されていたゲーム内容。今では発動から完了までしばらく時間がかかるマーシーの蘇生が即座に完了するほか、今はタンクとして活躍しているドゥームフィストがDPSとして復活。シンメトラのアルティメットはシールドジェネレーターに戻っており、2015年の現環境とは一味違う2015年当時の環境でゲームプレイを楽しめるようになっている。

Mercy’s rapid Resurrect isn’t the only thing to get hyped for in Overwatch Classic: Moth Meta 🙌



Enjoy the thrill and nostalgia of Damage Doomfist, Symmetra’s Shield Generator, Mercy’s moth-style gameplay, and more when you hop into Overwatch Classic TODAY 🔥 pic.twitter.com/n0mM8yqZ0O