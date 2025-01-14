パナソニック コネクトは、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2025年春モデルを1月17日に発売する。
個人向け店頭モデルは「FV5」「SR4」「QR4」シリーズの3機種。14.0型の「FV5」はCopilotキーを搭載したAI PCとなる。価格はオープンで、量販店でのオンライン販売価格は「FV5」が299,970円前後から、12.4型の「SR4」が294,800円前後から、12.4型で2in1式の「QR4」が407,000円前後の見込み。
2025年春モデルでは、2024年10月にパナソニックストアプラスで先行発売していたCopilotキー搭載のAI PC「FV5」シリーズを個人店頭向けに拡大。従来のアプリケーションキーをCopilotキーに置き換えたモデルで、Copilot in Windowsが手軽に呼び出せ、文章の要約／生成や画像や／動画の生成、議事録や資料の作成など、業務効率化を図ることができる。
「FV5」および「SR4」シリーズでは、容量が異なる2種類のバッテリーパックを標準同梱したモデルを用意する。また、全モデルでMicrosoft 365 Basic（1年間無料、2年目以降有料） + Office Home & Business 2024を標準で搭載する。各シリーズの主な仕様は下記の通り。
レッツノートFV5 店頭モデル
|型番
|CF-FV5HDNCR
|CF-FV5GDMCR
|CF-FV5GDTCR
|OS
|Windows 11 Pro
|CPU
|Core Ultra 7 155H
|Core Ultra 5 125U
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|グラフィックス
|Intel Arc グラフィックス（CPU内蔵）
|Intel グラフィックス（CPU内蔵）
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|14.0型（2,160×1,440ドット）
|生体認証
|顔認証／指紋センサー
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0、標準バッテリーパック装着時）
|約9時間（動画再生）／約18.1時間（アイドル）
|重さ（標準バッテリーパック装着時）
|約1.109kg
|約1.099kg
|約0.999kg
|Office
|Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
|―
レッツノートSR4 店頭モデル
|型番
|CF-SR4HDNCR
|CF-SR4GDMCR
|CF-SR4GDTCR
|OS
|Windows 11 Pro
|CPU
|Core i7-1360P
|Core i5-1335U
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|グラフィックス
|Intel Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|12.4型（1,920×1,280ドット）
|生体認証
|顔認証／指紋センサー
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0、標準バッテリーパック装着時）
|約7.6時間（動画再生）／約19.8時間（アイドル
|約4.5時間（動画再生）／約11.8時間（アイドル）[※軽量バッテリーパック装着時]
|重さ（標準バッテリーパック装着時）
|約0.949kg
|約0.939kg
|約0.859kg[※軽量バッテリーパック装着時]
|Office
|Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
|―
※CF-SR4GDTCRは軽量バッテリーパックのみ同梱
レッツノートQR4 店頭モデル
|型番
|CF-QR4HDNCR
|OS
|Windows 11 Pro
|CPU
|Core i7-1360P
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB PCIe SSD
|グラフィックス
|Intel Iris Xe グラフィックス
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|12.4型（1,920×1,280ドット）
|生体認証
|顔認証／指紋センサー
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0、標準バッテリーパック装着時）
|約7.6時間（動画再生）／約19.8時間（アイドル）
|重さ（標準バッテリーパック装着時）
|約1.029kg
|Office
|Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024