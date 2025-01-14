パナソニック コネクトは、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の2025年春モデルを1月17日に発売する。

個人向け店頭モデルは「FV5」「SR4」「QR4」シリーズの3機種。14.0型の「FV5」はCopilotキーを搭載したAI PCとなる。価格はオープンで、量販店でのオンライン販売価格は「FV5」が299,970円前後から、12.4型の「SR4」が294,800円前後から、12.4型で2in1式の「QR4」が407,000円前後の見込み。

2025年春モデルでは、2024年10月にパナソニックストアプラスで先行発売していたCopilotキー搭載のAI PC「FV5」シリーズを個人店頭向けに拡大。従来のアプリケーションキーをCopilotキーに置き換えたモデルで、Copilot in Windowsが手軽に呼び出せ、文章の要約／生成や画像や／動画の生成、議事録や資料の作成など、業務効率化を図ることができる。

「FV5」および「SR4」シリーズでは、容量が異なる2種類のバッテリーパックを標準同梱したモデルを用意する。また、全モデルでMicrosoft 365 Basic（1年間無料、2年目以降有料） + Office Home & Business 2024を標準で搭載する。各シリーズの主な仕様は下記の通り。

レッツノートFV5 店頭モデル

型番 CF-FV5HDNCR CF-FV5GDMCR CF-FV5GDTCR OS Windows 11 Pro CPU Core Ultra 7 155H Core Ultra 5 125U メモリ 16GB ストレージ 512GB PCIe SSD グラフィックス Intel Arc グラフィックス（CPU内蔵） Intel グラフィックス（CPU内蔵） 光学ドライブ ― ディスプレイ 14.0型（2,160×1,440ドット） 生体認証 顔認証／指紋センサー バッテリー駆動時間（JEITA 3.0、標準バッテリーパック装着時） 約9時間（動画再生）／約18.1時間（アイドル） 重さ（標準バッテリーパック装着時） 約1.109kg 約1.099kg 約0.999kg Office Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ―

レッツノートSR4 店頭モデル

型番 CF-SR4HDNCR CF-SR4GDMCR CF-SR4GDTCR OS Windows 11 Pro CPU Core i7-1360P Core i5-1335U メモリ 16GB ストレージ 512GB PCIe SSD グラフィックス Intel Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ ― ディスプレイ 12.4型（1,920×1,280ドット） 生体認証 顔認証／指紋センサー バッテリー駆動時間（JEITA 3.0、標準バッテリーパック装着時） 約7.6時間（動画再生）／約19.8時間（アイドル 約4.5時間（動画再生）／約11.8時間（アイドル）[※軽量バッテリーパック装着時] 重さ（標準バッテリーパック装着時） 約0.949kg 約0.939kg 約0.859kg[※軽量バッテリーパック装着時] Office Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ―

※CF-SR4GDTCRは軽量バッテリーパックのみ同梱

レッツノートQR4 店頭モデル