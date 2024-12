米AMDは12月5日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 24.12.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。

「AMD Radeon Software Adrenalin 24.12.1」公開 - Windows Subsystem for Linux(WSL 2)正式対応

最新タイトルとして『Marvel Rivals』『Microsoft Flight Simulator 2024』『Dragon Age: The Veilguard』『Slitterhead』『Delta Force』『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』に対応する最新ドライバ。『Horizon Zero Dawn Remastered』『MechWarrior 5: Clans』『Red Dead Redemption 2』へのHYPR-Tuneプロファイルも導入され、自動的にシステムを最適化してプレイできるようになっている。

加えて、このバージョンからWindows Subsystem for Linux(WSL 2)に正式対応している点も特徴。Windows上でLinuxを動作させ、一例としてその中でAMD ROCmを活用したAI開発などが行えるという。ONNX RuntimeやTensorFlowに対応するほか、ベータ対応としてTritonも利用可能だ。対応デバイスや対応ライブラリについてはリリースページに詳しい。