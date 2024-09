PlayStation Plus(PSプラス)の「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」に『The Last of Us Part I』が追加される。

『The Last of Us Part I』は、2013年にPlayStation 3(PS3)向けに発売されたサバイバルアクション『The Last of Us』のフルリメイク版。2022年9月2日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェアとして発売された。ゲームカタログには、9月26日から追加される。