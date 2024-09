「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 561.09」公開 - 『FF16』など新作タイトル対応へ

米NVIDIAは9月11日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 561.09」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

『FINAL FANTASY XVI』『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』への最適化が行われるドライバアップデート。『EA SPORTS FC 25』『Frostpunk 2』発売を控えるにもすでに対応が行われている。修正されたバグは下記の通り。

NVIDIA DLSS AI-Accelerated performance coming to more of your favorite games:



🟢Akimbot

🟢DeathSprint 66

🟢EVOTINCTION

🟢Funko Fusion

🟢Test Drive Unlimited Solar Crown#RTXOn → https://t.co/q9ohjGbbYR pic.twitter.com/73ORnFXW6R