Valveは9月12日、提供中のゲームプラットフォーム「Steam」において家族向け機能「Steamファミリー」をリリースした。 SteamファミリーシェアリングとSteamファミリービューを統合して置き換える。

最大6人の近親者からなる家庭のメンバーを登録することで、手持ちのゲームの共有やペアレンタルコントロール、プレイ時間の管理、決済の代行を行えるという機能。子どもメンバーによる購入リクエストを新しく開発したことで、親は子どもアカウントに直接決済方法を登録せずに購入プロセスを代行できるとしており、ギフト購入を経由するよりもシンプルに行える。

Steam Families is now out of beta and available for everyone! Learn more here: https://t.co/fhnJtvnkHJ