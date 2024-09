セガは、2024年9月26日から9月29日まで幕張メッセで行われる「東京ゲームショウ2024(TGS2024)」にセガ/アトラスブースを出展する。場所はホール11-C01。

ブースには、『メタファー:リファンタジオ』や『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』をはじめとしたタイトルを多数出展。『メタファー:リファンタジオ』は、全3モードの中からどれか1つを試遊可能だ。

また、ブース内では、TGS2024限定のパフォーマンスが楽しめるステージショウ「ファンタイムSHOW」を実施する。

【出展タイトル一覧】

『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』

『Sonic Rumble』

『ツーポイントミュージアム』

『メタファー:リファンタジオ』

『ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者』

『ぼくとシムのまち コージーコレクション』

『EA SPORTS FC 25』

『ファーミングシミュレーター25』

『S.T.A.L.K.E.R. 2:Heart of Chornobyl』

『Enotria: The Last Song』

『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』

『ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄』

『キングダムカム・デリバランスII』

『トゥームレイダー I-III リマスター』

日本一ソフトウェア新作



9月27日19時からは、TGS2024公式配信番組として「SEGA/ATLUS Special Program in TGS2024」を配信。セガとアトラスおよび、セガが流通を行う“セガパートナーズ”のタイトル情報を紹介する。