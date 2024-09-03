東京ゲームショウ2024のデジタル会場として、『TOKYO GAME SHOW Digital World 2024（TGSDW2024）』が2024年9月20日10時から10月6日24時まで開催される。対応機種はWindows PC、Meta Quest 2、Meta Quest 3、Oculus Rift series、HTC Vive Pro series、Valve Index、iOS iPhone、Androidスマートフォン。
「TOKYO GAME SHOW VR」の名称で開催していた東京ゲームショウのバーチャル会場。4回目の開催となる今年は、デジタルのワールドとして「TOKYO GAME SHOW Digital World」と名称を変更した。
TGSDW2024は、昨年のTGSVR2023に引き続き、ambrが開発するバーチャル体験プラットフォーム「xambr（クロスアンバー）」にて構築。舞台は、天空に浮かぶ島々「ゲームアイランド」で開催されるお祭りで、TGSVR2023の舞台となったゲームアイランドを、お祭りのコンセプトでアップデートした。また、同一空間への最大500人までの多人数接続や、AI NPC機能、立体音響等のアップデートを行なっており、より賑やかでインタラクティブな体験を提供するという。
【出展社】
イマジナリーゲームスタジオ
インティ・クリエイツ
Gugenka
公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会
thatgamecompany Sky 星を紡ぐ子どもたち
Survios
スクウェア・エニックス
Top Game Creators Academy
日本ファルコム
パルワールド
ビサイド
FANY
MyDearest
room6
【協力社】
カプコン
コーエーテクモゲームス
コナミデジタルエンタテインメント
セガ／アトラス
センス・オブ・ワンダー ナイト 2024（SOWN2024）
バンダイナムコエンターテインメント
ProVision
【プロモーション協賛社】
Inworld
東京都・（公財）東京観光財団「HELLO! TOKYO FRIENDS」
ピクシブ
HEBEL HAUS
明治安田
レッドブル
【技術協力社】
ソニー（360 Reality Audio）
【メディアパートナー】
ファミ通