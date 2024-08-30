楽天モバイル、法人向け固定回線「KOSOKU Access」に300Mbps／1Gbpsの帯域確保型プラン

楽天モバイルは8月30日、法人向け高速インターネットサービス「KOSOKU Access（高速アクセス）」において、「Premiumプラン（帯域確保型）」の提供を開始した。

KOSOKU Accessは、ユーザーの拠点ごとに専用の光ファイバーを敷設し、共有回線による混雑を回避できる高速インターネットサービス。

提供中の「Standardプラン（ベストエフォート型）」との違いとしては、Premiumプラン（帯域確保型）では通信状況を楽天モバイルが定期監視し、プランに応じた確保帯域を下回った際には専用線を増強などを随時行い、より安定した通信速度を提供する。24時間365日の保守体制を備え、トラブル発生時にはオンサイト保守やリモート対応を行う。

300Mbpsプランは月額291,500円で、300Mbpsの帯域を確保し、最大速度は1Gbps。1Gbpsプランは月額522,500円で、1Gbpsの帯域を確保し、最大速度は10Gbps。

事務契約手数料は3,300円、初期費用・基本工事費用は217,800円。ただし初期費用・基本工事費用は24回払いで、月額料金から同額の割引が行われるため、2年以内に解約しなければ実質無料となる。