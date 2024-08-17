KDDIと沖縄セルラーは、UQ mobileでGoogleのスマートフォン「Pixel 8a」を販売開始。UQオンラインショップでの通常価格は80,000円だが、他社からのりかえ(MNP)時の割引などを適用すると63,500円で購入できる。
新規契約/MNPの場合、「コミコミプラン」または「トクトクプラン」を選び、さらに「増量オプションII」(550円/月)にも加入することで割引を適用。新規契約では74,500円、MNP時は63,500円で購入できる。残価型割引プログラム「スマホトクするプログラム」(24回払い)を使って購入する場合の実質負担額は、新規16,547円、MNP5,547円。
Pixel 8aは、6.1型/1,080×2,400ドットの「Actua ディスプレイ」(有機EL)と独自のチップセット「Tensor G3」を搭載。背面に約6,400万画素の広角カメラと約1,300万画素のウルトラワイドカメラ、前面にも約1,300万画素のウルトラワイドカメラを備える。8GBメモリーと128GBストレージを内蔵。24時間以上のバッテリー駆動時間を実現し、Qiワイヤレス充電もサポートする。