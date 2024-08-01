ビックカメラグループのラネットは8月1日、MVNOサービス「BIC SIM powered by IIJ」における8月のキャンペーン内容を発表した。
BIC SIM 夏得キャンペーン 音声SIM割引
7月1日～9月2日の期間中、ギガプラン（5～50GB）の音声SIM／音声eSIMを新規または他社からの乗り換え（MNP）で契約すると、利用開始月から6カ月間500円引きとなる。
BIC SIM 夏得キャンペーン 通話定額オプション割引
7月1日～9月2日の期間中、ギガプランを新規またはMNPで契約し、同時に「通話定額5分＋」「通話定額10分＋」「かけ放題＋」のいずれかに申し込むと、通話オプションの料金が6カ月400円引きとなる。
BIC SIM即時カウンターご契約限定キャンペーン 初月無料キャンペーン
8月1日～9月2日の期間中、BIC SIM取扱店舗（ビックカメラ／コジマ／ソフマップ）でギガプランの音声SIM／音声eSIMを新規またはMNPで契約すると、利用開始月の月額料金が0円となる。
BIC SIM即時カウンターご契約限定キャンペーン ポイント還元キャンペーン
8月1日～9月2日の期間中、BIC SIM取扱店舗でギガプラン（5～50GB）の音声SIM／音声eSIMをMNPで契約すると、ビックポイント10,000ポイントが付与される。
BIC SIM即時カウンターご契約限定キャンペーン iPhone15,000円割引
8月1日～9月2日の期間中、BIC SIM取扱店舗でギガプラン（5～50GB）の音声SIM／音声eSIMをMNPで契約し、同時にSIMフリーiPhoneを購入すると、端末代金が15,000円引きとなる。