米NVIDIAは7月16日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 560.70」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。
『Dungeonborne』『Flintlock: The Siege of Dawn』『Stormgate』におけるDLSS 3機能を正式にサポートする最新ドライバ。14台のゲーミングモニターがG-SYNC Compatibleに加わっている。
修正されたバグ
- [NVENC] 10 ビットエンコーディングで品質とビットレートの設定が無視される問題 [4697900］
- [OBS] 10ビットのHVECまたはAV1コンテンツをビューポートで50%以下に縮小すると、一部の構成で破損が表示される問題 [4496901］
- [Unity] オーバーラップしたジオメトリをアンチエイリアスフレームバッファでレンダリングするとアーティファクトが発生する問題 [4616564］
- [Adobe Premiere] 555.85ドライバを使用すると、ソースおよびプログラムモニタのプレビューで視覚的な破損が発生する問題 [4679207］
⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) July 16, 2024
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🟢Stormgate
🟢Dungeonborne
🟢Flintlock: The Siege of Dawn
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