米NVIDIAは7月16日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 560.70」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

  • 「NVIDIA GeForce Game Ready driver 560.70」公開。『Dungeonborne』など対応

『Dungeonborne』『Flintlock: The Siege of Dawn』『Stormgate』におけるDLSS 3機能を正式にサポートする最新ドライバ。14台のゲーミングモニターがG-SYNC Compatibleに加わっている。

修正されたバグ

  • [NVENC] 10 ビットエンコーディングで品質とビットレートの設定が無視される問題 [4697900］
  • [OBS] 10ビットのHVECまたはAV1コンテンツをビューポートで50%以下に縮小すると、一部の構成で破損が表示される問題 [4496901］
  • [Unity] オーバーラップしたジオメトリをアンチエイリアスフレームバッファでレンダリングするとアーティファクトが発生する問題 [4616564］
  • [Adobe Premiere] 555.85ドライバを使用すると、ソースおよびプログラムモニタのプレビューで視覚的な破損が発生する問題 [4679207］