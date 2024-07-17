Dynabookは7月17日、14型ホームノートPC「dynabook M7/X」（P1M7XPEL、以下M7）および「dynabook M6/X」（P1M6XPEL、以下M6）を発表した。7月19日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はM7が190,000円台後半、M6が170,000円台半ば。カラーはいずれもオニキスブルー。

dynabook M7/X

第13世代Intel Coreを採用した14型フルHDノートPC。M7でCore i7-1360P、M6でCore i5-1334Uを採用し、いずれもCPUを安定して高いパフォーマンスに保つ独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」を搭載する。

14型フルHD液晶（1,920×1,080ドット）の上部には顔認証に対応した約92万画素Webカメラを備え、プライバシーシャッターも用意する。ボディやキーボードが抗菌仕様であることも特徴だ（電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く）。

機能面では同時発表のR8／R7と同じく、使っていたPCからデータを簡単に移行できる「PC引越ナビ2」をはじめ、スマホ連携機能「dynabook スマホコネクション」や画面の色合いを調整できる「dynabook 色合い調整ユーティリティ」、オンラインコミュニケーションに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」などを搭載。このほかMicrosoft Office Home & Business 2021および、Microsoft 365 Basic（1年間のサブスクリプションサービス）も付属する。

キーボード面

ディスプレイは180度開く構造だ

右側面

左側面