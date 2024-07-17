Dynabookは7月17日、14型ホームノートPC「dynabook M7/X」（P1M7XPEL、以下M7）および「dynabook M6/X」（P1M6XPEL、以下M6）を発表した。7月19日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はM7が190,000円台後半、M6が170,000円台半ば。カラーはいずれもオニキスブルー。
第13世代Intel Coreを採用した14型フルHDノートPC。M7でCore i7-1360P、M6でCore i5-1334Uを採用し、いずれもCPUを安定して高いパフォーマンスに保つ独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」を搭載する。
14型フルHD液晶（1,920×1,080ドット）の上部には顔認証に対応した約92万画素Webカメラを備え、プライバシーシャッターも用意する。ボディやキーボードが抗菌仕様であることも特徴だ（電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く）。
機能面では同時発表のR8／R7と同じく、使っていたPCからデータを簡単に移行できる「PC引越ナビ2」をはじめ、スマホ連携機能「dynabook スマホコネクション」や画面の色合いを調整できる「dynabook 色合い調整ユーティリティ」、オンラインコミュニケーションに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」などを搭載。このほかMicrosoft Office Home & Business 2021および、Microsoft 365 Basic（1年間のサブスクリプションサービス）も付属する。
|dynabook M7・M6の主な仕様
|型番
|dynabook M7
|dynabook M6
|OS
|Windows 11 Home 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1360P
|Intel Core i5-1334U
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB SSD PCIe
|256GB SSD PCIe
|グラフィックス
|Intel UHD グラフィックス（CPU内蔵）
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|14.0型液晶ディスプレイ（16：9、1,920×1,080ドット）
|通信
|Wi-Fi 6E（IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax）、Bluetooth 5.3、ギガビット有線LAN
|インタフェース
|USB 3.2 Gen1 Type-A×3、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、HDMI出力、microSDカードスロット、マイク／ヘッドホン端子など
|生体認証
|顔認証
|サイズ
|W323.9×D211.8×H18.75mm
|重さ
|約1.40kg
|約1.38kg
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）
|約5時間（動画再生時）／約12時間（アイドル時）
|約5.5時間（動画再生時）／約12.5時間（アイドル時）
|カラー
|オニキスブルー
|Office
|Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic