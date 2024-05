カシオ計算機は、世界中で人気のカードゲーム「UNO」とCASIO CLASSICのコラボレーションウオッチ「A168WEUC」を6月14日に発売する。価格は12,100円。

「UNO」とCASIO CLASSICのコラボレーションウオッチが登場

ベースとなる「A168」は1988年の発売以来変わらないスタイルを保ち続けている定番デジタルウオッチで、その姿は今やレトロフューチャー的存在として再評価されている。

1970年代初頭に発売され、シンプルかつ普遍的なカードゲームとして今日では世界中に広まったUNO。今回のコラボモデルのデザインは初期のクラシックUNOをモチーフとした。

A168WEUC

バックライト点灯イメージ

おなじみの赤・青・黄色・緑の4色がフェイスに使われているほか、バックライトを点灯させるとWild(ワイルドカード)の文字が浮かび上がる。裏蓋には、型番の「1」「6」「8」がUNOのカード風のデザインで刻印されているのも遊び心あふれる演出だ。

サイズは縦38.6×横36.3×厚さ9.6mm、重さは約49g。電池寿命は約7年。日常生活用防水に対応する。主な機能として、ストップウオッチ、アラーム、オートカレンダー、ELバックライトを備える。

UNO™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. ©2024 Mattel.