PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Days of Play」セールが開催中だ。期間は2024年6月12日まで。

「Days of Play」セールでは、『Marvel’s Spider-Man 2 デジタルデラックスエディション』を23%オフの7,684円で、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を25%オフの7,408円で、『Rise of the Ronin』を25%オフの6,735円で、『龍が如く8』を30%オフの6,776円で販売するなど、対象のコンテンツを最大70%オフで提供する。

『Marvel’s Spider-Man 2 デジタルデラックスエディション』

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

『Rise of the Ronin』

『龍が如く8』

また、全国の PlayStation取扱店では「Days of Play」キャンペーンにあわせ、PlayStation VR2本体および PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用 ソフトウェアタイトルの割引セールを実施。セール内容は地域や販売店によって異なる。

さらに、「Days of Play」期間中、PlayStation Plus 加入者に向けて、PlayStation VR2 用タイトルや、ゲームカタログ、クラシックスカタログのボーナスタイトルを配信。タイトルは以下の通り。6月のゲームカタログの全ラインアップは後日発表される。

<2024年6月の「フリープレイ」>

『スポンジ・ボブ:ザ コズミック シェイク』

『AEW Fight Forever』

『ベア・ナックル IV』



<PS VR2 用ボーナスタイトル>(6月6日からPlayStation Plusプレミアム加入者向けに配信開始)

『Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord』

『Walkabout Mini Golf』

『Synth Riders』

『Before Your Eyes』



<PS2タイトル>(6月11日からPlayStation Plus プレミアム加入者向けにクラシックスカタログにて配信開始)

『Tomb Raider Legend』

『STAR WARS: The Clone Wars』

『怪盗スライ・クーパー』



<PS5 および PS4 用タイトル>(PlayStation Plus エクストラおよびプレミアム加入者向けにゲームカタログにて各日程で配信開始)

『DREDGE』(5月29日配信開始)

『LEGO マーベル スーパー・ヒーローズ 2 ザ・ゲーム』(5月31日配信開始)

『Cricket 24 』(6月5日配信開始)

『グランド・セフト・オート:サンアンドレアス:決定版』(6月7日配信開始)

そのほか、5月29日から6月9日の期間中にPlayStation Plusに新規で加入すると、12カ月利用権が最大30%オフになる。5月29日から6月12日の期間中に利用権をアップグレードすると、PlayStation Plus エクストラが25%オフ、PlayStation Plus プレミアムが30%オフになる。

「Days of Play」アクティビティーやコミュニティーチャレンジに加え、PS Starsキャンペーン、PlayStation Plus 加入者向け eスポーツトーナメント「the Days of Play Cup for EA Sports FC 24」なども開催される。