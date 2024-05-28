パナソニック コネクトは5月28日、モバイルノートPC「Let's note」（レッツノート）の店頭向け新モデル「FV5」「SR4」「QR4」シリーズを発表した。6月14日から順次発売する。

価格はオープンで、店頭予想価格は14.0型の「FV5」が300,000円前後、12.4型の「SR4」が295,000円前後、12.4型で2in1式の「QR4」が400,000円前後の見込み。

レッツノートFV5

レッツノートFV5 店頭モデル

Intel Core Ultraプロセッサを搭載した14.0型のFV5が、個人向け店頭モデルに新登場した。ディスプレイはアスペクト比3：2の14インチ（2,160×1,440ドット）画面。Core Ultraプロセッサの採用により、バッテリー駆動時間が従来モデル（FV4）と比べ、動画再生時で2時間、アイドル時で1.6時間伸びた。CPU性能を最大化するパナソニックの独自技術「Maxperformer」にも対応する。









レッツノートFV5のブラックとシルバー

新たに4K120Hz／144HzのHDMI外部出力に対応。またオンライン会議時に内蔵カメラのフレームレートを抑えることでPC負荷を低減してバッテリー駆動時間を伸ばす機能や、AI処理を高速化するCore Ultraの機能を使い背景ぼかし・自動フレーミングなどの各種エフェクトを適用できるWindows Studio エフェクトを搭載した。Web会議の音声をクリアに届ける「COMFORTALK」も引き継いでいる。

店頭向けではCF-FV5FDNCR／CF-FV5EDMCR／CF-FV5EDTCRの3モデルを販売する。主な仕様は下記の通り。

型番 CF-FV5FDNCR CF-FV5EDMCR CF-FV5EDTCR OS Windows 11 Pro CPU Core Ultra 7 155H Core Ultra 5 125U メモリ 16GB ストレージ 512GB PCIe SSD グラフィックス Intel Arc グラフィックス（CPU内蔵） Intel グラフィックス（CPU内蔵） 光学ドライブ ― ディスプレイ 14.0型（2,160×1,440ドット） 生体認証 顔認証／指紋センサー バッテリー駆動時間 【JEITA 3.0】約9時間（動画再生）／約18.1時間（アイドル）【JEITA 2.0】約20時間[いずれもバッテリーパックL装着時] 重さ 約1.109kg 約1.099kg 約0.999kg Office Microsoft Office Home & Business 2021 ―

レッツノートSR4 店頭モデル

12.4型の「SR4」新モデルでは、低消費電力液晶の開発によりバッテリー駆動時間が約30％伸び、最大20時間のバッテリー駆動を実現した。

また新たに、レッツノートの外装をデザインした小型軽量のUSB PD対応ACアダプタを標準で同梱する。本体には丸型の電源専用ポートを備えるが、丸形コネクタのACアダプタは同梱せず、本体の充電にはUSB PD対応USBポートを使うことになる。

新たに同梱される小型軽量のUSB PD対応ACアダプタ

店頭向けではCF-SR4FDNCR／CF-SR4EDMCR／CF-SR4EDTCRの3モデルを販売する。

型番 CF-SR4FDNCR CF-SR4EDMCR CF-SR4EDTCR OS Windows 11 Pro CPU Core i7-1360P Core i5-1335U メモリ 16GB ストレージ 512GB PCIe SSD グラフィックス Intel Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ ― ディスプレイ 12.4型（1,920×1,280ドット） 生体認証 顔認証／指紋センサー バッテリー駆動時間 【JEITA 3.0】約7.6時間（動画再生）／約19.8時間（アイドル）【JEITA 2.0】約20時間[いずれもバッテリーパックL装着時] 重さ 約0.949kg 約0.939kg 約0.859kg Office Microsoft Office Home & Business 2021 ―

レッツノートQR4 店頭モデル

12.4型画面を備え、キーボードが360度回転する2in1の「QR4」新モデルも、「SR4」と同じく新開発の低消費電力液晶を採用し、バッテリー駆動時間が約30％伸びた。またレッツノートデザインの軽量PD対応ACアダプタも標準同梱する。店頭向けではCF-QR4FDNCRの1モデルを販売する。

型番 CF-QR4FDNCR OS Windows 11 Pro CPU Core i7-1360P メモリ 16GB ストレージ 512GB PCIe SSD グラフィックス Intel Iris Xe グラフィックス 光学ドライブ ― ディスプレイ 12.4型（1,920×1,280ドット） 生体認証 顔認証／指紋センサー バッテリー駆動時間 【JEITA 3.0】約7.6時間（動画再生）／約19.8時間（アイドル）【JEITA 2.0】約20時間[いずれもバッテリーパックL装着時] 重さ 約1.029kg Office Microsoft Office Home & Business 2021

パナソニック ストア プラスの新モデル

直販の「パナソニック ストア プラス」では、すでにCore Ultraを搭載したFV5シリーズを発売しているが、新たに64GBメモリ搭載モデルと5Gモデルを追加。また、12.4型の「SR4」と「QR4」向けには新色のカラー天板「マットバイオレット」「フローラルゴールド」を用意した。カラー天板の発売は2024年8月。

「FV5」新モデルの発売を記念して、先着購入特典を用意する。カスタマイズレッツノートFV5（メモリ64GBモデル。型番：CF-FV5USVCP）を購入したユーザー先着390台に専用ケースをプレゼントするもので、カラーはテールグリーン（先着90台）、エレクトリックブルー（先着300台）の2種類。