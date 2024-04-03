テレビ東京と電通は、高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024』の概要を発表した。4月3日より、大会公式WEBサイトにて出場エントリー受付を開始する。
競技タイトルは『クラッシュ・ロワイヤル』『フォートナイト（バトルロイヤル部門 / ゼロビルド部門）』『リーグ・オブ・レジェンド』『VALORANT（ヴァロラント）』『オーバーウォッチ 2』。「フォートナイト」では、建築なしのプレイモード「ゼロビルド」の部門を新たに追加した。
6月から7月にかけて全国8ブロックのブロック代表決定戦を行い、7月中旬に全国大会セミファイナル、8月に全国大会グランドファイナルを開催する。
参加は、日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信高校生であること、生年月日が2006年4月2日〜2009年4月1日であること、同一の学校でチームを組んで参加することが条件。都道府県ごとの参加ブロックは以下の通り。
北海道ブロック：北海道
東北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県
中部ブロック：富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
関西ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県
オンライン高校ブロック：通信高校のネットコース（キャンパスへの通学が週1回未満）
セミファイナル以降の日程は以下の通り。
【7月中旬 全国大会セミファイナル】
7月13日（土）リーグ・オブ・レジェンド
7月14日（日）クラッシュ・ロワイヤル
7月20日（土）ヴァロラント
7月21日（日）オーバーウォッチ 2
【全国大会グランドファイナル】
8月10日（土）クラッシュ・ロワイヤル、オーバーウォッチ 2
8月11日（日）フォートナイト（バトルロイヤル）、リーグ・オブ・レジェンド
8月12日（月）フォートナイト（ゼロビルド）、ヴァロラント
そのほか、アンガールズ田中さんがアンバサダーに、アルコ&ピースさんがスペシャルサポーターに就任することが決まった。