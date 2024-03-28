日本HPは3月27日、ノートPCの新製品として、個人向けEnvyシリーズ「HP Envy x360 16」と「HP Envy x360 14」、法人向けHP EliteBookシリーズ、プロフェッショナル向けモバイルワークステーションHP ZBookシリーズを発表した。

AIテクノロジー内蔵PCを拡張

HP Envyシリーズ

今回、AIテクノロジー内蔵PCのラインアップを、HP Spectreシリーズに加えて個人向けノートPC「HP Envyシリーズ」に拡充した。同シリーズの新製品は、16型の「HP Envy x360 16」と14型の「HP Envy x360 14」の2サイズで、HP Envy x360 14はIntelモデルとAMDモデルを用意する。ともに高い汎用性と高強度アルミニウムを採用したデザインで、バッテリー駆動時間は最大で約15時間。カラーはHP Envy x360 16がグレイシャーシルバーで、HP Envy x360 14はメテオシルバーとミッドナイトブルー（Intelモデルのみ）の2色展開。IntelインテルモデルにはThunderbolt 4ポートを備える。

画面の縦横比は16:10で、オプションの2.8K OLEDディスプレイはIMAX Enhanced認証を取得。AIでデバイスのノイズや温度、パフォーマンスなどを自動的に最適化する「HP Smart Sense」に対応するほか、HP個人向けPC製品初のCopilotキーを備え、ボタンを1回押すだけでAI対応のインテリジェントアシスタントを利用可能。Poly Studioによるオーディオチューニングと約500万画素のカメラを備えた。

発売日は「HP Envy x360 16」が4月中旬以降、「HP Envy x360 16」は3月27日。価格は「HP Envy x360 16」が209,000円〜、「HP Envy x360 14」はIntelモデルが198,000円〜、AMDモデルが176,000円〜。

HP Envyシリーズの価格と発売日

HP EliteBookシリーズ

法人向けノートPC「HP EliteBookシリーズ」の新製品は、14型ノートPC「HP EliteBook 1040 G11」、ナレッジワーカー向け「HP EliteBook 800 G11シリーズ」、軽量モデル「HP EliteBook 635 Aero G11」の3種。

CPUにIntel Core Ultra 5および7、または次世代AMD Ryzenと専用のNPUを搭載。AIでデバイスのノイズや温度、パフォーマンスなどを自動的に最適化する「HP Smart Sense」や、Poly StudioのオーディオとDynamic Voice Leveling、AIノイズリダクション、および自動フレーミングに対応する。

「HP EliteBook 1040 G11」は、ビジネス向けのAI内蔵14型ノートPC。最大21時間のバッテリー駆動時間を実現した。AIの力により、従来モデル「HP EliteBook 1040 G10」と比べてグラフィックスのパフォーマンスが最大80%向上、AIコラボレーションの消費電力は最大38%低減、AIビデオ編集は最大132%高速化したとする。HP Smart SenseによりAIが消費電力を調整し、最大で40%の静音化を実現。主要部品の70%以上にリサイクル素材が使用した。

「HP EliteBook 800 G11シリーズ」の新製品、13.3型クラムシェル「HP EliteBook 830 G11」、13.3型コンバーチブル「HP Elite x360 830 G11 」、14型「HP EliteBook 840 G11」、16型「HP EliteBook 860 G11」は、強力なパフォーマンスが必要なナレッジワーカーに適したシリーズ。CPUはIntel Core Ultra 5および7を搭載し、ベゼルには使用済み再生プラスチックを75%以上使用した。

また、「HP EliteBook 635 Aero G11」は、約1kgと超軽量ながらも頑丈なオールメタル筐体を採用。CPUにはAI対応NPUを実装する次世代のAMD Ryzenを搭載。16:10アスペクト比のディスプレイを採用し、リモート会議向けに5メガピクセルカメラやPoly Studioオーディオを搭載した。

発売日は、「HP EliteBook 830 G11」「HP EliteBook 840 G11」「HP EliteBook 860 G11」が3月27日、「HP EliteBook 635 Aero G11」が4月26日、「HP Elite x360 830 G11」が5月下旬、「HP EliteBook 1040 G11」が6月下旬。

価格は、「HP EliteBook 1040 G11」が362,780円～、「HP EliteBook 830 G11」が274,780円～、「HP Elite x360 830 G11」が329,780円～、「HP EliteBook 840 G11」が274,780円～、「HP EliteBook 860 G11」が285,780円〜、「HP EliteBook 635 Aero G11」が274,780円～。

HP EliteBookシリーズの価格と発売日

HP ZBookシリーズ

「HP ZBook」は、高パフォーマンスのコンピューティングに対応したモバイルワークステーション。ハイブリッドワークに必要なコラボレーションやセキュリティ機能を強化し、CPUには専用のNPUを搭載したIntel Core Ultraを搭載。

「HP ZBook Power G11」は、新設計の16型シャーシにIntel Core Ultraを搭載し、グラフィックスにはNVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPUを搭載可能。「HP ZBook Studio G11」は、薄型コンパクトな16型シャーシに、CPUはIntel Core Ultra、グラフィックスはNVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPUまたはNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUを搭載可能。「HP ZBook Firefly G11」は、パフォーマンスと携帯性を両立させたモデルで、AI内蔵プロセッサーとNVIDIA RTX A500 Laptopを搭載。動的な電力分配の効率化により長時間バッテリ駆動を実現した。「HP ZBook Fury G11」は、デスクトップクラスの高いパフォーマンスを誇るIntel Core HXシリーズを搭載し、グラフィックスは最高でNVIDIA RTX 5000 Ada Laptop、メモリ最大128GB、ストレージは最大16TBという高い拡張性を持ち、8Kビデオの編集、高度な3Dレンダリング、VFX、AI開発など高負荷処理を必要とする業務に適する。

発売日は、「HP ZBook Firefly 14 inch G11」と「HP ZBook Firefly 16 inch G11」が5月下旬、「HP ZBook Power 16 inch G11」と「HP ZBook Fury 16 inch G11」が6月上旬、「HP ZBook Studio 16 inch G11」が8月上旬。

価格は、「HP ZBook Power 16 inch G11」が404,800円～、「HP ZBook Studio 16 inch G11」が597,300円～、「HP ZBook Firefly 14 inch G11」が206,800円〜、「HP ZBook Firefly 16 inch G11」が209,000円～、「HP ZBook Fury 16 inch G11」が597,300円～。

なお、HP EliteBookシリーズとHP ZBookシリーズの一部製品に、電源オフ時やインターネットに接続されていないときでもPCの位置情報を検索し、ロック、データ消去を行うことが可能な「HP Protect and Trace with Wolf Connect」ソリューションモデルを設定し、7月以降順次販売するとしている。