アンカー・ジャパンは、大型セール「Anker新生活祭り」を2024年3月19日12時から3月25日までの期間で開催する。セール期間中は、Anker|Japan公式サイトやAnker公式アプリにて、190製品以上が最大47％オフで購入できる。また、直営店となるAnker|Storeでも同時開催する（一部店舗を除く）。

現在、公式サイトにティザーページが公開されており、セール対象製品も一部掲載。注目は自動モップ洗浄ステーションが付属したロボット掃除機「Eufy X9 Pro with Auto-Clean Station」で、通常価格から45％オフとなる59,990円で販売。同製品は加圧式デュアル回転モップで床の水拭きができるほか、5500Paの強力な吸引力で床のゴミを吸い込める。

また、アウトドアシーズンに適したポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」や、行楽シーズンの外出時に適するモバイルバッテリー「Anker Power Bank（10000mAh, 30W）」などの製品もラインナップする。セール対象製品の例は下記の通り。

Eufy X9 Pro with Auto-Clean Station

Anker Power Bank (10000mAh, 30W)

カテゴリ セール対象製品名 カラー セール特価（税込） OFF率 ポータブル電源 Anker Solix C1000 Portable Power Station ダークグレー 104,900円 25％ モバイルバッテリー Anker Nano Power Bank（12W, Built-In Lightning Connector） ホワイト 3,190円 20％ Anker Power Bank（10000mAh,30W） ブルー 4,790円 20％ Anker 633 Magnetic Battery（MagGo） ブラック 6,390円 20％ モバイルプロジェクター Nebula Capsule II ブラック 59,990円 14％ ロボット掃除機 Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station ブラック 59,990円 45％ Bluetooth スピーカー Soundcore Motion 300 スペース グレー 9,990円 23％ ヘッドホン Soundcore Life Q35 ネイビー 9,990円 17％ 体重体組成計 Eufy Smart Scale P2 Pro ホワイト 4,990円 29％

「Anker新生活祭り」では、Anker Japan公式サイトおよび公式アプリで5,000円以上購入した公式サイト会員を対象に、抽選で総額100万円相当のポイントを還元するキャンペーンも実施する。

賞品は1等が全額ポイント還元（上限200,000ポイント／3名）、2等が5,000ポイントの還元（60名）、3等が1,000ポイントの還元（100名）。なお、Anker Store店舗での購入は対象外。抽選結果は当選者のみに連絡される。