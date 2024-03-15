アンカー・ジャパンは、大型セール「Anker新生活祭り」を2024年3月19日12時から3月25日までの期間で開催する。セール期間中は、Anker|Japan公式サイトやAnker公式アプリにて、190製品以上が最大47％オフで購入できる。また、直営店となるAnker|Storeでも同時開催する（一部店舗を除く）。
現在、公式サイトにティザーページが公開されており、セール対象製品も一部掲載。注目は自動モップ洗浄ステーションが付属したロボット掃除機「Eufy X9 Pro with Auto-Clean Station」で、通常価格から45％オフとなる59,990円で販売。同製品は加圧式デュアル回転モップで床の水拭きができるほか、5500Paの強力な吸引力で床のゴミを吸い込める。
また、アウトドアシーズンに適したポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」や、行楽シーズンの外出時に適するモバイルバッテリー「Anker Power Bank（10000mAh, 30W）」などの製品もラインナップする。セール対象製品の例は下記の通り。
|カテゴリ
|セール対象製品名
|カラー
|セール特価（税込）
|OFF率
|ポータブル電源
|Anker Solix C1000 Portable Power Station
|ダークグレー
|104,900円
|25％
|モバイルバッテリー
|Anker Nano Power Bank（12W, Built-In Lightning Connector）
|ホワイト
|3,190円
|20％
|Anker Power Bank（10000mAh,30W）
|ブルー
|4,790円
|20％
|Anker 633 Magnetic Battery（MagGo）
|ブラック
|6,390円
|20％
|モバイルプロジェクター
|Nebula Capsule II
|ブラック
|59,990円
|14％
|ロボット掃除機
|Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station
|ブラック
|59,990円
|45％
|Bluetooth スピーカー
|Soundcore Motion 300
|スペース グレー
|9,990円
|23％
|ヘッドホン
|Soundcore Life Q35
|ネイビー
|9,990円
|17％
|体重体組成計
|Eufy Smart Scale P2 Pro
|ホワイト
|4,990円
|29％
「Anker新生活祭り」では、Anker Japan公式サイトおよび公式アプリで5,000円以上購入した公式サイト会員を対象に、抽選で総額100万円相当のポイントを還元するキャンペーンも実施する。
賞品は1等が全額ポイント還元（上限200,000ポイント／3名）、2等が5,000ポイントの還元（60名）、3等が1,000ポイントの還元（100名）。なお、Anker Store店舗での購入は対象外。抽選結果は当選者のみに連絡される。