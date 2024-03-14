フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、ソングライター、劇伴音楽の作曲家、プロデューサーとして活動するラファエル・サディークの新シグネイチャーモデル「Limited Edition Raphael Saadiq Telecaster」の販売を開始した。フェンダー公式オンラインストアでの価格は374,000円。





「Limited Edition Raphael Saadiq Telecaster」

「Limited Edition Raphael Saadiq Telecaster」は、アッシュのボディに、クレイドットポジションマーク、ヴィンテージトールフレット、ボーンナットを配したスラブローズウッド指板を採用したメイプルのオールドスクールな59年製"C"シェイプネックを装備している。ピックアップは「カスタムRaphael Saadiq Single-Coil Teleピックアップ」を搭載し、ブラックバインディングが施されたボディはDark Red Metallicフィニッシュを採用。ラファエルの代表アルバムの一つ『Instant Vintage』からインスパイアされたサイケデリックなカスタムグラフィックピックガードが目を惹くデザインとなっている。