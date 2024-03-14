ZTEジャパンは3月14日、Androidスマートフォン「nubia Ivy」を発表した。3月下旬発売予定で、メーカー希望小売価格は31,880円。
エントリークラスの5G対応スマートフォン。SoCはMediaTekのDimensity 700を採用する。おサイフケータイへの対応やIP67相当の防塵・防水設計など、日本市場特有のニーズにも対応した機種となる。
ワイモバイルから発売された「Libero 5G IV」をベースにしたオープンマーケット向けSIMフリー版にあたり、メモリを4GBから6GBに強化し、他キャリアでの利用を想定した対応バンドも追加した点が異なる。ボディカラーはブラックのみ。
nubia Ivyの主な仕様は以下のとおり。
- OS：Android 13
- SoC：MediaTek Dimensity 700
- メモリ（RAM）：6GB
- 内部ストレージ（ROM）：128GB
- ディスプレイ：6.6インチ 2,408×1,080ドット TFT液晶
- アウトカメラ：約5,000万画素（メイン）＋約200万画素（深度）＋約200万画素（マクロ）
- インカメラ：約800万画素
- 対応バンド（5G）：n3／n28／n77
- 対応バンド（4G）：1／2／3／4／5／7／8／12／17／18／19／26／28／41／42
- SIM：nanoSIM＋eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.1
- バッテリー：4,420mAh
- 外部端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
- 生体認証：指紋認証（側面）／顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ（FeliCa）対応
- サイズ：約166×76×8.6mm
- 重量：約194g
- カラー：ブラック
- 価格：31,880円