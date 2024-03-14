ZTEジャパンは3月14日、Androidスマートフォン「nubia Ivy」を発表した。3月下旬発売予定で、メーカー希望小売価格は31,880円。

  • nubia Ivy

    nubia Ivy

エントリークラスの5G対応スマートフォン。SoCはMediaTekのDimensity 700を採用する。おサイフケータイへの対応やIP67相当の防塵・防水設計など、日本市場特有のニーズにも対応した機種となる。

ワイモバイルから発売された「Libero 5G IV」をベースにしたオープンマーケット向けSIMフリー版にあたり、メモリを4GBから6GBに強化し、他キャリアでの利用を想定した対応バンドも追加した点が異なる。ボディカラーはブラックのみ。

  • 実機写真（発表会場にて撮影）

    実機写真（発表会場にて撮影）

nubia Ivyの主な仕様は以下のとおり。

  • OS：Android 13
  • SoC：MediaTek Dimensity 700
  • メモリ（RAM）：6GB
  • 内部ストレージ（ROM）：128GB
  • ディスプレイ：6.6インチ 2,408×1,080ドット TFT液晶
  • アウトカメラ：約5,000万画素（メイン）＋約200万画素（深度）＋約200万画素（マクロ）
  • インカメラ：約800万画素
  • 対応バンド（5G）：n3／n28／n77
  • 対応バンド（4G）：1／2／3／4／5／7／8／12／17／18／19／26／28／41／42
  • SIM：nanoSIM＋eSIM
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：5.1
  • バッテリー：4,420mAh
  • 外部端子：USB Type-C
  • 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
  • 生体認証：指紋認証（側面）／顔認証
  • その他の機能：おサイフケータイ（FeliCa）対応
  • サイズ：約166×76×8.6mm
  • 重量：約194g
  • カラー：ブラック
  • 価格：31,880円