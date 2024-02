Xbox次期モデルが2024年末ホリデーシーズンに投入？ “過去最大の技術的進歩”に言及するも……

米テックメディアのThe VergeがMicrosoft Xbox部門幹部へのインタビューを行い、いくつかの新情報について触れている。これまでXbox独占だったいくつかのタイトルを他社プラットフォームに開放するほか、ゲームハードとしてのXbox次期モデルにも言及された。

Microsoftは、これまで独占していたタイトルのうち4つを他社プラットフォームに提供すると発言した。The Vergeによるとまず『Hi-Fi Rush』『Pentiment』がリリースされ、その次に『Pentiment』『Grounded』を提供予定。残念ながら『Starfield』は初期開放タイトルに含まれていないようだ。

そのほか、WindowsとXboxプラットフォームに依拠しつつも近年大きく成長した「ハンドヘルド型ゲーミングPC」市場にも言及。大画面モニターを前提としたWindowsのハンドヘルド型ゲーミングPC体験はあまり優れておらず、メーカー各社が独自UIを実装して対応することが多い。よりネイティブな体験を提供できるよう、Windows側でプラットフォームの改善に取り組んでいるという。

Updates on the Xbox Business | Official Xbox Podcast