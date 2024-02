米NVIDIAは2月13日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 551.52」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

いくつかの新作ゲームタイトルに対応し、問題を修復するドライバアップデート。『Helldivers 2』『Suicide Squad Kill the Justice League』『Three Kingdoms Zhao Yun』の動作をサポートしており、『Skull and Bones』はDLSS 2での快適な動作も行えるようになる。

また、不具合の修正として垂直同期の有効化中、小さなスタッターが見られることがあった問題に対応。先日Hotfixが提供されていた修正が正規ブランチにも統合された形だ。

