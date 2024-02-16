サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」から「AMD Radeon RX 7600 XT」を搭載したゲーミングPCを2024年2月15日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ通販サイト」にて販売する。
製品ラインアップは以下の通り。
GALLERIA XA7C-76XT：229,980円
（Intel Core i7-14700F / AMD Radeon RX 7600 XT / 16GBメモリ / 1TB Gen4 SSD）
GALLERIA RM5C-76XT：199,980円
（Intel Core i5-14400F / AMD Radeon RX 7600 XT / 16GBメモリ / 1TB SSD）
GALLERIA XA7R-76XT 5700X搭載：194,980円
（AMD Ryzen 7 5700X / AMD Radeon RX 7600 XT / 16GBメモリ / 1TB Gen4 SSD）
GALLERIA RM5R-76XT 4500搭載：159,980円
（AMD Ryzen 5 4500 / AMD Radeon RX 7600 XT / 16GBメモリ / 500GB SSD）