PlayStation Store(PS Store / PSストア)で「旧正月セール」が開催中だ。期間は2024年2月14日まで。

「旧正月セール」では、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5』を30%オフの6,083円で、『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』を30%オフの6,860円で、『ホグワーツ・レガシー』PS5版を40%オフの5,926円で、『Fate/Samurai Remnant(PS4 & PS5)』を30%オフの6,776円で、『Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT』を50%オフの4,345円で販売するなど、対象のタイトルを最大80%オフで展開する。

また、「旧正月セール」では、新規加入者を対象として、「PlayStation Plus エクストラ 12ヶ月利用権」を「PlayStation Plus エッセンシャル 12ヶ月利用権」と同等の価格で提供。すでに加入中の人には「上位プランへのアップグレード」を33%オフで提供する。