ユービーアイソフトは、アクションアドベンチャーゲーム『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』を2024年1月18日に発売した。価格は6,600円。ゲームプレイの一部を楽しめる体験版も配信中だ。

プラットフォームは、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PC(Epic Games Store / Ubisoft Store)。サブスクリプションサービス Ubisoft+でもプレイできる。

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』の主人公は、才能ある若き戦士サルゴン。精鋭部隊である不死隊の一員として、さらわれたガッサン王子を救出するべく、カーフ山を探索する。

「メトロイドヴァニア」として親しまれるマップ探索型アクションRPGに着想を得た『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』では、荘厳な知の神殿からカラフルな風景が広がるヒュルカニアの森まで、ペルシャ神話に着想を得た世界を自分のペースで探索可能。行く手を阻む敵と戦ったり、アビリティを使用してパズルを解いたり、秘密を発見したり、サイドクエストを達成したりしながらカーフ山の奥深くを目指す。

