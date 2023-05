ユービーアイソフトは、「PlayStation Showcase」にて「アサシン クリード」シリーズ最新作、『アサシン クリード ミラージュ』を2023年10月12日に全世界で発売することを発表した。

『アサシン クリード ミラージュ』は、『アサシン クリード ヴァルハラ』の拡張コンテンツ「ドルイドの怒り」の開発を担当したUbisoft Bordeauxが開発を主導。シリーズ第一作『アサシン クリード』のオマージュとなる作品だという。イスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、15年以上にわたってシリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、ストーリーを重視したアクションアドベンチャーを楽しめる。

プレイヤーは謎めいた過去を持つ若い盗賊「バシム・イブン・イスハーク」として、アラムートで隠れし者たちとともに答えを探し求める。新たに公開されたトレーラーでは、仲間の隠れし者に導かれ、ツールやスキルを駆使してターゲットを追跡し暗殺するバシムの姿やバグダッドの活気に満ちた町が描かれる。

【吹替版】『アサシン クリード ミラージュ』ゲームプレイトレーラー

5月25日からは、『アサシン クリード ミラージュ』PlayStation 5、PlayStation 4パッケージ版の予約を全国のTVゲーム販売店にて、また各機種各エディションのダウンロード版の予約をPlaystation Store、Microsoft Store、Epic Games Store、Ubisoft Storeにて開始。さらに、PlayStation 5、PlayStation 4の数量限定コレクターズエディションをエビテン(ebten)のUBISOFT SHOPにて予約受付を開始した。なお、サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でも発売日よりプレイ可能だ。

通常版の価格は6,600円。デラックスパック(「プリンス・オブ・ペルシャ」をテーマにした衣装、ワシと騎乗動物のスキン、武器等)や特典コンテンツ(デジタルアートブック&デジタルサウンドトラック)が付属する「デラックスエディション」が7,920円。デラックスパックの内容に加え、バシム フィギュア(32cm)、バシムのブローチ、限定スチールブック、ミニアートブック、バグダッドの地図、厳選サウンドトラックが付属する「コレクターズエディション」が19,800円。

