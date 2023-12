アメリカ航空宇宙局(NASA)が現地時間12月18日、レーザー通信技術によって、約3,100万キロ離れた深宇宙から、地球へ高解像度の動画を送信することに成功したと発表した。……のだが、その動画の内容にネットでは「まさに宇宙猫」「深宇宙どころじゃないw」などと注目が集まっている。レーザーポインターを追いかける猫の動画が送られていたのだ。

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA