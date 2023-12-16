12月16日（土）9時から始まった「Amazonホリデーセール」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。今回も、スティック型SSDや大容量HDD、microSDカードなどが特価になっています。セールは12月18日（月）いっぱいまで。

  • 人気のスティック型SSDがAmazonでセールに！　1TBモデルも安く入手できる

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0220HBK-JESN 22TBの大容量外付けハードディスク
My Book Duo WDBFBE0360JBK-JEEX/E 2台のハードディスクを内蔵したRAID対応外付けHDD
WD_Black P50 Game Drive WDBA3S0040BBK-WESN ポータブルSSDでは最大容量となる4TBの高速ポータブルSSD
WD_Black D30 Game Drive WDBPKJ0050BWT-WESN 据え置きもできるコンパクトなSSD
My Passport SSD WDBAGF0040BGY-WESN 大容量4TBのポータブルSSD
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-256G-J46 ノートPCに挿したままでも気にならない小型USBメモリー
Ultra microSD Card SDSQUAC-1T00-GH3MA Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-4T00-GH25 最大読出し1050MB/秒、最大書込み1000MB/秒の4TBポータブルSSD
WD Blue SN580 NVMe SSD M.2 WDS200T3B0E-EC 最大4,150MB/秒、クリエーターとプロ向けのPCIe Gen 4.0 SSD
Portable SSD E20 SDSSDE20-1T00-GH25 メタル筐体で重厚感・高級感のあるスティック型ポータブルSSD
WD Blue SA510 SATA SSD 2.5 WDS400T3B0A-EC 2.5インチSATAの4TB SSDがセールでお買い得！