12月16日（土）9時から始まった「Amazonホリデーセール」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。今回も、スティック型SSDや大容量HDD、microSDカードなどが特価になっています。セールは12月18日（月）いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0220HBK-JESN
|22TBの大容量外付けハードディスク
|My Book Duo
|WDBFBE0360JBK-JEEX/E
|2台のハードディスクを内蔵したRAID対応外付けHDD
|WD_Black P50 Game Drive
|WDBA3S0040BBK-WESN
|ポータブルSSDでは最大容量となる4TBの高速ポータブルSSD
|WD_Black D30 Game Drive
|WDBPKJ0050BWT-WESN
|据え置きもできるコンパクトなSSD
|My Passport SSD
|WDBAGF0040BGY-WESN
|大容量4TBのポータブルSSD
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-256G-J46
|ノートPCに挿したままでも気にならない小型USBメモリー
|Ultra microSD Card
|SDSQUAC-1T00-GH3MA
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-4T00-GH25
|最大読出し1050MB/秒、最大書込み1000MB/秒の4TBポータブルSSD
|WD Blue SN580 NVMe SSD M.2
|WDS200T3B0E-EC
|最大4,150MB/秒、クリエーターとプロ向けのPCIe Gen 4.0 SSD
|Portable SSD E20
|SDSSDE20-1T00-GH25
|メタル筐体で重厚感・高級感のあるスティック型ポータブルSSD
|WD Blue SA510 SATA SSD 2.5
|WDS400T3B0A-EC
|2.5インチSATAの4TB SSDがセールでお買い得！