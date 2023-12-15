ドン・キホーテは、情熱価格ブランドにて、14型ノートPC「MUGA ストイックPC5」を数量限定で発売した。「MUGA」シリーズ史上最高スペックをうたい、プロセッサにIntel N100を、OSにWindows 11 Homeを採用している。価格は43,780円。
ユーザーの要望に可能な限り答えたという「MUGA ストイックPC5」は、前モデルにあたる「MUGA ストイックPC4」から、CPUやメモリ容量、ストレージなどを強化。
プロセッサは、電力効率を重視したEコアのみを搭載した省電力プロセッサ「Intel N100」（4コア4スレッド）を採用。メモリは8GB、ストレージは256GB SSDに進化した。キーボードはテンキーレスの日本語配列を搭載する予定だ。
MUGA ストイックPC5の主な仕様
- OS：Windows 11 Home
- CPU：Intel N100（Alder Lake）
- メモリ：LPDDR5 8GB
- ストレージ：256GB SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 24EU
- ディスプレイ：14.1インチ液晶（1,920×1,080ドット）
- ネットワーク：Wi-Fi 6（IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax）、Bluetooth 5.2
- バッテリ容量／駆動時間：5,000mAh／約5.5時間
- カメラ：200万画素 インカメラ
- インターフェース：USB 3.0 Type-A×1、USB Type-C（USB Power Delivery 65W対応）、HDMI、3.5mmイヤホン端子、電源ポート
- サイズ：W323.4×D219.9×H19.9mm
- 重さ：約1,460g