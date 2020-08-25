ドン・キホーテは8月24日、プライベートブランド「情熱価格」のノートPC「MUGA（無我）ストイックPC3」を発表した。価格は19,800円（税別）と格安ながら、処理性能の高いCeleronやフルHD液晶などを搭載し、性能を大幅に引き上げた。8月28日より発売する。
2017年12月に第1弾を発売した「MUGAストイックPC」の第3弾モデル。第2弾モデルからストレージが32GBから64GBに増強したほか、CPUもIntel AtomからCeleronとなり処理性能が向上。ディスプレイは14.1型サイズのIPS液晶パネルで、解像度は1,920×1,080ドットとなる。キーボード配列もJIS配列になるなど、より使いやすさも増している。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N3350（1.1GHz）、メモリがLPDDR4 4GB、ストレージが64GB eMMC。OSはWindows 10 Home 64bit（Sモード）。
通信機能は、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 3.0×2、miniHDMI×1、microSDメモリーカードスロット、30万画素Webカメラなど。バッテリ駆動時間は約9時間。本体サイズは約W333×D224×H22mm、重さは約1,350g。