サイコムは11月30日、Ryzen Threadripper 7000シリーズを標準搭載して同社最高峰に位置付けるワークステーションPC「Lepton WS4000TRX50A」を発売した。標準構成仕様における価格は762,790円から。

サイコム、Ryzen Threadripper 7000シリーズ搭載ワークステーション投入 - 約76万円から

科学技術計算、構造解析、3D レンダリング、シミュレーション、AI ディープラーニングなど様々な高度計算を必要とする環境において、圧倒的な高速化を実現するというプロフェッショナル向けのワークステーションPC。マザーボードとグラフィックスカードにはASUS製の製品を標準採用したほか、クーラーにはFractal Design 社製の360mm長ラジエーター水冷ユニット「Celsius S36」を装備。高負荷での長時間動作を安定して行えるとしている。