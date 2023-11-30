サイコム、Ryzen Threadripper 7000シリーズ搭載ワークステーション投入 - 約76万円から

サイコムは11月30日、Ryzen Threadripper 7000シリーズを標準搭載して同社最高峰に位置付けるワークステーションPC「Lepton WS4000TRX50A」を発売した。標準構成仕様における価格は762,790円から。
科学技術計算、構造解析、3D レンダリング、シミュレーション、AI ディープラーニングなど様々な高度計算を必要とする環境において、圧倒的な高速化を実現するというプロフェッショナル向けのワークステーションPC。マザーボードとグラフィックスカードにはASUS製の製品を標準採用したほか、クーラーにはFractal Design 社製の360mm長ラジエーター水冷ユニット「Celsius S36」を装備。高負荷での長時間動作を安定して行えるとしている。
- CPU クーラー:Fractal Design FD-WCU-CELSIUS-S36-BK(水冷ユニット)
- マザーボード:ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI/SI/6E
- メモリ:64GB(16GB×4 枚)DDR5-4800(ECC レジスタード・メジャーチップ/Quad Channel)
- SSD:Crucial T700 CT1000T700SSD3(M.2 PCI-E Gen5 SSD 1TB)
- ビデオカード:GeForce RTX4060 8GB ASUS 製 DUAL-RTX4060-8G(HDMI×1/DisplayPort×3)
- LAN:有線オンボード
- PC ケース:Fractal Design Torrent Black Solid(黒色)+14cm 排気ファン(Fractal Design Dynamic X2 GP-14)
- 電源:FSP HYDRO GT PRO 1000W ATX3.0(1000W/80PLUS Gold/ATX3.0(PCIe5.0)ネイティブ対応電源)
- OS:Microsoft® Windows 11 Pro 64bit