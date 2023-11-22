東プレは11月22日、Amazon.co.jpのブラックフライデー（先行セール）にて、静電容量無接点式スイッチの「REALFORCE」キーボード全機種を、最大3,498円割引で販売開始した。先行セールと本番のブラックフライデーの両方で取り扱い、セール期間は2023年11月22日0時～12月1日23時59分まで。
今回のセールでは、注目のゲーミングモデル「GX1キーボード」4モデルがセール対象に加わった。「REALFORCE R3」「REALFORCE R3S」を10％オフで提供するほか、R3／R3S用のカラーキーキャップ16製品も15％オフ（最大1,188円）で販売する。
キーボード製品は通常価格20,900～34,980円のところ、セール期間中は18,810～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。
GX1キーボード 4モデル（10％オフ）
- X1UC11
- X1UC13
- X1UD11
- X1UD13
R3キーボード 12モデル（10％オフ）
- R3HA11
- R3HA12
- R3HA13
- R3HA21
- R3HA22
- R3HA23
- R3HC11
- R3HC12
- R3HC13
- R3HC21
- R3HC22
- R3HC23
R3キーボード 英語配列6モデル（10％オフ）
- R3HB11
- R3HB13
- R3HB21
- R3HD11
- R3HD13
- R3HD21
R3キーボード 有線4モデル（10％オフ）
- R3UA11
- R3UA21
- R3UC11
- R3UC21
R3キーボード Mac用配列8モデル（10％オフ）
- R3HE11
- R3HE21
- R3HG11
- R3HG21
- R3HF11
- R3HF21
- R3HH11
- R3HH21
R3Sキーボード 12モデル（10％オフ）
- R3SA11
- R3SA12
- R3SA13
- R3SA21
- R3SA31
- R3SA41
- R3SC11
- R3SC12
- R3SC13
- R3SC21
- R3SC31
- R3SC41
R3Sキーボード 英語配列6モデル（10％オフ）
- R3SB11
- R3SB13
- R3SB31
- R3SD11
- R3SD13
- R3SD31
┏━━━━━━━━━━━━┓— REALFORCE（リアルフォース）【公式】 (@TOPRE_REALFORCE) November 21, 2023
Amazonブラックフライデー
先行セール開催中
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12/1の #Amazonブラックフライデー 終了まで
✔️カラーキーキャップ 全種類 15%オフ
(一部モデルはクーポン対応)
✔️REALFORCEキーボード 全機種 10%オフ… pic.twitter.com/ifKvd2X2Vw