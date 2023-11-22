東プレは11月22日、Amazon.co.jpのブラックフライデー（先行セール）にて、静電容量無接点式スイッチの「REALFORCE」キーボード全機種を、最大3,498円割引で販売開始した。先行セールと本番のブラックフライデーの両方で取り扱い、セール期間は2023年11月22日0時～12月1日23時59分まで。

今回のセールでは、注目のゲーミングモデル「GX1キーボード」4モデルがセール対象に加わった。「REALFORCE R3」「REALFORCE R3S」を10％オフで提供するほか、R3／R3S用のカラーキーキャップ16製品も15％オフ（最大1,188円）で販売する。

キーボード製品は通常価格20,900～34,980円のところ、セール期間中は18,810～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。

GX1キーボード 4モデル（10％オフ）

  • X1UC11
  • X1UC13
  • X1UD11
  • X1UD13

R3キーボード 12モデル（10％オフ）

  • R3HA11
  • R3HA12
  • R3HA13
  • R3HA21
  • R3HA22
  • R3HA23
  • R3HC11
  • R3HC12
  • R3HC13
  • R3HC21
  • R3HC22
  • R3HC23

R3キーボード 英語配列6モデル（10％オフ）

  • R3HB11
  • R3HB13
  • R3HB21
  • R3HD11
  • R3HD13
  • R3HD21

R3キーボード 有線4モデル（10％オフ）

  • R3UA11
  • R3UA21
  • R3UC11
  • R3UC21

R3キーボード Mac用配列8モデル（10％オフ）

  • R3HE11
  • R3HE21
  • R3HG11
  • R3HG21
  • R3HF11
  • R3HF21
  • R3HH11
  • R3HH21

R3Sキーボード 12モデル（10％オフ）

  • R3SA11
  • R3SA12
  • R3SA13
  • R3SA21
  • R3SA31
  • R3SA41
  • R3SC11
  • R3SC12
  • R3SC13
  • R3SC21
  • R3SC31
  • R3SC41

R3Sキーボード 英語配列6モデル（10％オフ）

  • R3SB11
  • R3SB13
  • R3SB31
  • R3SD11
  • R3SD13
  • R3SD31