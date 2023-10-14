東プレは、10月14日から開催したAmazonの「プライム感謝祭」セールにて、静電容量無接点式のキーボード「REALFORCE」シリーズ48製品を特別価格で販売する。セール期間は2023年10月15日23時59分まで。

今回のセールでは、「REALFORCE R3」キーボード12モデル／英語配列6モデル／有線4モデル／Mac用配列8モデル、「REALFORCE R3S」キーボード12モデル／英語配列6モデル／有線4モデルが対象。

いずれも10％オフとなり、通常価格20,900～34,980円のところ、セール期間中は18,810～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。

R3キーボード 12モデル（10%オフ）

R3HA11

R3HA12

R3HA13

R3HA21

R3HA22

R3HA23

R3HC11

R3HC12

R3HC13

R3HC21

R3HC22

R3HC23

R3キーボード 英語配列6モデル（10%オフ）

R3HB11

R3HB13

R3HB21

R3HD11

R3HD13

R3HD21

R3キーボード 有線4モデル（10%オフ）

R3UA11

R3UA21

R3UC11

R3UC21

R3キーボード Mac用配列8モデル（10%オフ）

R3HE11

R3HE21

R3HG11

R3HG21

R3HF11

R3HF21

R3HH11

R3HH21

R3Sキーボード 12モデル（10%オフ）

R3SA11

R3SA12

R3SA13

R3SA21

R3SA31

R3SA41

R3SC11

R3SC12

R3SC13

R3SC21

R3SC31

R3SC41

R3Sキーボード 英語配列6モデル（10%オフ）