東プレは、10月14日から開催したAmazonの「プライム感謝祭」セールにて、静電容量無接点式のキーボード「REALFORCE」シリーズ48製品を特別価格で販売する。セール期間は2023年10月15日23時59分まで。
今回のセールでは、「REALFORCE R3」キーボード12モデル／英語配列6モデル／有線4モデル／Mac用配列8モデル、「REALFORCE R3S」キーボード12モデル／英語配列6モデル／有線4モデルが対象。
いずれも10％オフとなり、通常価格20,900～34,980円のところ、セール期間中は18,810～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。
R3キーボード 12モデル（10%オフ）
- R3HA11
- R3HA12
- R3HA13
- R3HA21
- R3HA22
- R3HA23
- R3HC11
- R3HC12
- R3HC13
- R3HC21
- R3HC22
- R3HC23
R3キーボード 英語配列6モデル（10%オフ）
- R3HB11
- R3HB13
- R3HB21
- R3HD11
- R3HD13
- R3HD21
R3キーボード 有線4モデル（10%オフ）
- R3UA11
- R3UA21
- R3UC11
- R3UC21
R3キーボード Mac用配列8モデル（10%オフ）
- R3HE11
- R3HE21
- R3HG11
- R3HG21
- R3HF11
- R3HF21
- R3HH11
- R3HH21
R3Sキーボード 12モデル（10%オフ）
- R3SA11
- R3SA12
- R3SA13
- R3SA21
- R3SA31
- R3SA41
- R3SC11
- R3SC12
- R3SC13
- R3SC21
- R3SC31
- R3SC41
R3Sキーボード 英語配列6モデル（10%オフ）
- R3SB11
- R3SB13
- R3SB31
- R3SD11
- R3SD13
- R3SD31