東プレは、10月14日から開催したAmazonの「プライム感謝祭」セールにて、静電容量無接点式のキーボード「REALFORCE」シリーズ48製品を特別価格で販売する。セール期間は2023年10月15日23時59分まで。

今回のセールでは、「REALFORCE R3」キーボード12モデル／英語配列6モデル／有線4モデル／Mac用配列8モデル、「REALFORCE R3S」キーボード12モデル／英語配列6モデル／有線4モデルが対象。

いずれも10％オフとなり、通常価格20,900～34,980円のところ、セール期間中は18,810～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。

R3キーボード 12モデル（10%オフ）

  • R3HA11
  • R3HA12
  • R3HA13
  • R3HA21
  • R3HA22
  • R3HA23
  • R3HC11
  • R3HC12
  • R3HC13
  • R3HC21
  • R3HC22
  • R3HC23

R3キーボード 英語配列6モデル（10%オフ）

  • R3HB11
  • R3HB13
  • R3HB21
  • R3HD11
  • R3HD13
  • R3HD21

R3キーボード 有線4モデル（10%オフ）

  • R3UA11
  • R3UA21
  • R3UC11
  • R3UC21

R3キーボード Mac用配列8モデル（10%オフ）

  • R3HE11
  • R3HE21
  • R3HG11
  • R3HG21
  • R3HF11
  • R3HF21
  • R3HH11
  • R3HH21

R3Sキーボード 12モデル（10%オフ）

  • R3SA11
  • R3SA12
  • R3SA13
  • R3SA21
  • R3SA31
  • R3SA41
  • R3SC11
  • R3SC12
  • R3SC13
  • R3SC21
  • R3SC31
  • R3SC41

R3Sキーボード 英語配列6モデル（10%オフ）

  • R3SB11
  • R3SB13
  • R3SB31
  • R3SD11
  • R3SD13
  • R3SD31