WayForwardは、アクションゲーム「Shantae」シリーズの最新作「Shantae Advance: Risky Revolution」を、家庭用ゲーム機とPC向けに2024年に発売すると発表した。対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/PC(Steam)で価格は未定だ。本作は、2000年代初頭にゲームボーイアドバンス向けに制作されていたものの、開発が中止されていたタイトルだ。ネットでは「胸熱展開」「マジかよ」などと話題となっている。

「Shantae Advance: Risky Revolution」は、人気アクションゲーム「Shantae」シリーズの6作目で、時系列的には2002年にゲームボーイアドバンス向けに発売されたシリーズ第1作目「Shantae」の続編にあたる。シリーズの主人公であるシャンティが、宿敵リスキィ・ブーツと対峙する冒険が描かれる。プレイヤーは、6種類の異なる生物へ変身する能力を駆使して、様々な町や迷宮を探索することになる。

本作では、シングルプレイのストーリーモードに加えて、シリーズ初となるローカル4人対戦のバトルモードも搭載。さらに、HD化されたキャラクターポートレートやHUD要素でゲームを体験することも、レガシーモードでゲームボーイアドバンス風のクラシックなピクセル表現をそのままにプレイすることもできるとのこと。

本作はもともと、2002年にゲームボーイカラー向けに発売された第1作「Shantae」の続編としてゲームボーイアドバンス向けに開発されていた作品だったが、パブリッシャー側の都合で2004年に開発を中止。しかし2023年に開発が再開され、今年7月にLimited Run Gamesを通じてゲームボーイアドバンス互換カートリッジでの発売が発表されていた。

「Shantae Advance: Risky Revolution」は、Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/PC(Steam)向けに2024年発売予定。価格は未定だ。デジタル版に加えて、パッケージ版がLimited Run Gamesから発売される。

