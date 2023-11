ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2023年11月17日より、日本国内のPlayStation Store(PS Store / PSストア)および PlayStation Plus(PS Plus)を対象に、期間限定の割引キャンペーン「Black Friday」セールを実施する。期間は11月27日まで。

PS Storeの「Black Friday」セールでは、『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』を50%オフの4,850円で、『Street Fighter 6』を34%オフの5,273円で、『アサシン クリード ミラージュ』を20%オフの5,280円で、『Lies of P』を20%オフの6,688円で販売するなど、対象タイトルを最大80%オフで提供する。また、同期間中、「PlayStation Plus」利用権のセールも実施。内容は以下の通り。

・PlayStation Plus エッセンシャル(12 ヶ月利用権)に新規加入:20%OFF

・PlayStation Plus エクストラ(12 ヶ月利用権)に新規加入:25%OFF

・PlayStation Plus プレミアム(12 ヶ月利用権)に新規加入:30%OFF

・PlayStation Plus エクストラへアップグレード:25%OFF

・PlayStation Plus プレミアムへアップグレード:30%OFF



さらに、Amazonやソニーストア、家電量販店など全国のPlayStation取扱店においても、「Black Friday」に合わせて期間限定の割引セールやキャンペーンが実施される。セール内容は販売店や地域によって異なるが、DualSenseワイヤレスコントローラー各色やPS5/PS4 用ソフトウェアが割引価格で提供される。