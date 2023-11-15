PayPayは11月15日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、2024年1月以降に実施予定の地域限定キャンペーン8件を発表した。

「あなたのまちを応援プロジェクト」では、地方自治体と連携して地域経済を盛り上げることを目的に、地域限定の還元キャンペーンを行っている。今回発表された実施予定分を含めると、これまでに452の自治体が参加している。

今回新たに2024年1月以降の実施が決定した自治体は、山形県西川町、栃木県野木町（第2弾）、愛知県東海市（第4弾）、愛知県大口町、京都府京田辺市（第5弾）、福岡県田川市（第4弾）、福岡県福津市（第4弾）、熊本県山都町（第2弾）。キャンペーン内容は下表のとおり。