PayPayは10月13日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、11月以降に実施予定の地域限定キャンペーン18件を発表した。
今回発表されたのは11月・12月開始分のキャンペーン。17自治体・18件の実施が決定した。
この実施予定分を含めると、これまでに449の自治体が「あなたのまちを応援プロジェクト」に参加しており、キャンペーン実施回数はのべ919回にのぼるという。
新たに発表されたキャンペーンの内容は下表のとおり。
|自治体
|期間
|還元率
|上限
|岩手県花巻市（第9弾）
|12/16～1/14
|20％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|岩手県金ケ崎町（第3弾）
|12/1～12/31
|20％
|5,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|栃木県日光市（第3弾）
|12/1～1/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|栃木県さくら市（第3弾）
|12/1～1/31
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|群馬県玉村町（第3弾）
|12/1～12/28
|25％
|500ポイント／回、5,000ポイント／期間
|東京都中野区（第5弾）
|12/1～12/31
|10％
|500ポイント／回、1,000ポイント／期間
|東京都中野区（第6弾）
|12/1～12/31
|20％
|500ポイント／回、3,000ポイント／期間
|東京都葛飾区（第2弾）
|12/1～12/31
|20％
|5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|東京都日野市（第5弾）
|12/1～12/25
|20％
|5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|神奈川県藤沢市（第2弾）
|11/15～12/22
|25％
|1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|神奈川県茅ヶ崎市（第3弾）
|12/1～12/15
|25％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|山梨県山梨市
|11/20～12/20
|30％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|山梨県上野原市（第4弾）
|12/1～1/31
|25％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|岐阜県瑞穂市（第3弾）
|12/1～12/27
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|静岡県御前崎市
|12/1～12/27
|20％
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|滋賀県彦根市（第3弾）
|12/1～12/31
|25％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|福岡県小郡市（第3弾）
|12/1～12/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|熊本県水俣市（第2弾）
|12/1～12/27
|30％
|3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間