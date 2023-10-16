PayPayは10月13日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、11月以降に実施予定の地域限定キャンペーン18件を発表した。

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今回発表されたのは11月・12月開始分のキャンペーン。17自治体・18件の実施が決定した。

この実施予定分を含めると、これまでに449の自治体が「あなたのまちを応援プロジェクト」に参加しており、キャンペーン実施回数はのべ919回にのぼるという。

新たに発表されたキャンペーンの内容は下表のとおり。

自治体 期間 還元率 上限
岩手県花巻市（第9弾） 12/16～1/14 20％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
岩手県金ケ崎町（第3弾） 12/1～12/31 20％ 5,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
栃木県日光市（第3弾） 12/1～1/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
栃木県さくら市（第3弾） 12/1～1/31 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
群馬県玉村町（第3弾） 12/1～12/28 25％ 500ポイント／回、5,000ポイント／期間
東京都中野区（第5弾） 12/1～12/31 10％ 500ポイント／回、1,000ポイント／期間
東京都中野区（第6弾） 12/1～12/31 20％ 500ポイント／回、3,000ポイント／期間
東京都葛飾区（第2弾） 12/1～12/31 20％ 5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
東京都日野市（第5弾） 12/1～12/25 20％ 5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
神奈川県藤沢市（第2弾） 11/15～12/22 25％ 1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
神奈川県茅ヶ崎市（第3弾） 12/1～12/15 25％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
山梨県山梨市 11/20～12/20 30％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
山梨県上野原市（第4弾） 12/1～1/31 25％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／月
岐阜県瑞穂市（第3弾） 12/1～12/27 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
静岡県御前崎市 12/1～12/27 20％ 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
滋賀県彦根市（第3弾） 12/1～12/31 25％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
福岡県小郡市（第3弾） 12/1～12/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
熊本県水俣市（第2弾） 12/1～12/27 30％ 3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間