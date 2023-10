PlayStation Store(PS Store / PSストア)で「2,000円以下セール」が開催中だ。期間は2023年11月17日まで。

「2,000円以下セール」では、『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』を43%オフの1,881円(PlayStation Plus加入でさらに5%オフ)で、『Devil May Cry 5 Special Edition』を50%オフの1,995円で、『Far Cry 6: Lost Between Worlds』を50%オフの1,320円で、『AWAY』を30%オフの1,524円で販売するなど、対象のコンテンツを割引価格で提供する。