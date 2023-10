PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2023年10月17日からの提供を予定する。

『ゴッサム・ナイツ』(PS5)

『THE DARK PICTURES: HOUSE OF ASHES (ハウス・オブ・アッシュ)』(PS5/PS4)

『Eldest Souls』(PS5/PS4)

『ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-』(PS4)

『ファー: チェンジング タイド』(PS5/PS4)

『Gungrave G.O.R.E (ガングレイヴゴア) 』(PS5/PS4)

『A列車で行こうExp.』(PS4)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『鉄拳6』(PSP)

『ソウルキャリバー Broken Destiny』(PSP)

『ピポサルアカデミ〜ア-どっさり! サルゲー大全集』(PSP)

『I.Q FINAL』(PS)



GOTHAM KNIGHTS software © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Warner Bros. Games Montréal.

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements TM & © DC. WARNER BROS. GAMES

LOGO, WB SHIELD: & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

©2021 SUPERMASSIVE GAMES Limited. “The Dark Pictures Anthology” “House of Ashes” and “SUPERMASSIVE GAMES” are trademarks or registered trade mark of SUPERMASSIVE GAMES Limited. All rights reserved.

BANDAI NAMCO Entertainment logo is a trademark of BANDAI NAMCO Holdings Inc. All rights reserved.

Alien: Isolation, Alien, Aliens, Alien 3 TM & © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their associated logos are registered trademarks or trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation. Alien: Isolation game software, excluding Twentieth Century Fox elements © SEGA. Developed by The Creative Assembly Limited. Creative Assembly and the Creative Assembly logo are either registered trade marks or trade marks of The Creative Assembly Limited.

FAR Changing Tides © 2021 Okomotive AG.All rights reserved.Published by Frontier Developments plc.’Frontier’ ‘Frontier Foundry’ and the Frontier logo are trademarks of Frontier Developments plc.All rights reserved.