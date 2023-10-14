10月14日（土）0時から始まった「Amazonプライム感謝祭」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、CFexpressカードなどが特価になっています。セールは10月15日（日）いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0140HBK-JESN
|14TBの大容量外付けハードディスク
|My Passport
|WDBPKJ0050BBK-WESN
|ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
|My Passport for Mac
|WDBA2F0050BBL-WESN
|Macに向く5TBのポータブルハードディスク。暗号化に対応
|My Passport Ultra for Mac
|WDBPMV0050BSL-WESN
|Macフォーマット済み、天面シルバーメタル筐体のポータブルHDD
|WD_Black D30 Game Drive
|WDBATL0020BBK-WESN
|ゲーム機やデスクトップPCに向く据置型ポータブルSSD
|WD_Black P50 Game Drive
|WDBA3S0040BBK-WESN
|ポータブルSSDでは最大容量となる4TBの高速ポータブルSSD
|My Passport SSD
|WDBAGF0040BGY-WESN
|大容量4TBのポータブルSSD
|Portable SSD Extreme PRO E81
|SDSSDE81-2T00-GH25
|サンディスク最上位、メタル筐体の高速ポータブルSSD
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-2T00-GH25
|最大読出し1050MB/秒、最大書込み1000MB/秒のポータブルSSD
|Extreme PRO Cfexpress Type B
|SDCFE-512G-GH4NN
|サンディスクブランドのCFexpressタイプBカードがセール初登場！
|Ultra microSD Card
|SDSQUA4-1T00-EPK
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
|SSD Ultra 3D 2.5
|SDSSDH3-2T00-G267
|ノートPCの2.5インチHDDからの換装に向くSSD
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS200T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD Blue HDD 3.5
|WD60EZAX-EC
|CMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD80EFZZ-EC
|NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ