10月14日（土）0時から始まった「Amazonプライム感謝祭」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、CFexpressカードなどが特価になっています。セールは10月15日（日）いっぱいまで。

  • ウエスタンデジタルのストレージだけでなく、サンディスクブランドのフラッシュメモリーカードも安くなる

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0140HBK-JESN 14TBの大容量外付けハードディスク
My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
My Passport for Mac WDBA2F0050BBL-WESN Macに向く5TBのポータブルハードディスク。暗号化に対応
My Passport Ultra for Mac WDBPMV0050BSL-WESN Macフォーマット済み、天面シルバーメタル筐体のポータブルHDD
WD_Black D30 Game Drive WDBATL0020BBK-WESN ゲーム機やデスクトップPCに向く据置型ポータブルSSD
WD_Black P50 Game Drive WDBA3S0040BBK-WESN ポータブルSSDでは最大容量となる4TBの高速ポータブルSSD
My Passport SSD WDBAGF0040BGY-WESN 大容量4TBのポータブルSSD
Portable SSD Extreme PRO E81 SDSSDE81-2T00-GH25 サンディスク最上位、メタル筐体の高速ポータブルSSD
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-2T00-GH25 最大読出し1050MB/秒、最大書込み1000MB/秒のポータブルSSD
Extreme PRO Cfexpress Type B SDCFE-512G-GH4NN サンディスクブランドのCFexpressタイプBカードがセール初登場！
Ultra microSD Card SDSQUA4-1T00-EPK Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
SSD Ultra 3D 2.5 SDSSDH3-2T00-G267 ノートPCの2.5インチHDDからの換装に向くSSD
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS200T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD Blue HDD 3.5 WD60EZAX-EC CMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
WD Red Plus HDD 3.5 WD80EFZZ-EC NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ