スクウェア・エニックスは、アクションRPG『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』を2023年9月28日に発売した。価格は通常版が7,480円、デジタルデラックス版が9,680円。プラットフォームは、Nintendo Switch、PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Xbox Series X|S、Microsoft Store。

同作は、2020年にテレビ東京系列で放送されたアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を舞台にしたアクションRPG。鬼岩城の戦いまでを追体験できる「ストーリーモード」と、プレイするたびに出現する敵や仕掛けが変化するオリジナルダンジョン「記憶の神殿」を搭載する。早期購入特典では、ダイが着用できる伝説の勇者衣装と、獲得経験値が増える絆の記憶(装備アイテム)「勇者の家庭教師」が付属するほか、デジタルデラックス版にはポップ・マァム・ヒュンケルが着用できる伝説の衣装が同梱する。

発売を記念して、特別動画「にんげんっていいぞ」をYouTubeにて公開。「まんが日本昔ばなし」の主題歌「にんげんっていいな」になぞらえた替え歌を、同作内にて登場する獣王クロコダイン(役:前野智昭さん)、魔剣戦士ヒュンケル(役:梶裕貴さん)、竜騎将バラン(役:速水奨さん)が歌唱する。

【ドラゴンクエスト ダイの大冒険】にんげんっていいぞ【インフィニティ ストラッシュ発売記念】

さらに、『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』ゲーム内で操作できるダイ、ポップ、マァム、ヒュンケルのオリジナルバトエンをプレゼントするキャンペーンも開催。期間中にX(旧:Twitter)にて「ドラゴンクエスト宣伝担当」公式アカウント(@DQ_PR)をフォローし、ハッシュタグ「#InfinityStrash」をつけて投稿した人から抽選で3000名に、4キャラクターのバトエンセットをプレゼントする。

応募の際に『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のゲームプレイ中の動画、またはスクリーンショットを添付して投稿した人から抽選で2500名、ゲームプレイ中の動画、またはスクリーンショットを添付せずに投稿した人から抽選で500名、計3000名様にプレゼントする。

©三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ※画像は全て開発中のものです。